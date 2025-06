En las calles de Cádiz han cortado la avenida principal y los dos puentes de acceso

Los médicos salen a las calles para protestar por las condiciones de trabajo: "Es un régimen de esclavitud"

CádizPrimera jornada de huelga de los trabajadores del metal en Cádiz. Con piquetes, barricadas, lanzamiento de objetos y enfrentamientos con la Policía, los empleados salen a las calles de la ciudad para pedir mejoras en sus condiciones laborales y salariales. Hay seis detenidos, según informa Marta Álvarez.

En las calles de Cádiz han cortado la avenida principal y los dos puentes de acceso. Se han visto barricadas, lanzamiento de objetos, quema de contenedores y las continuas cargas policiales. Los sindicatos han hecho balance del primer día de huelga y le han insistido a la patronal de que "está a tiempo de retomar las negociaciones".

"La jornada ha ido dentro de lo normal, de lo previsible, quizás un poco más tensa por culpa de la actitud de Femca en la jornada de ayer", asegura el secretario general de 'FICA UGT' en Cádiz, Antonio Montoro.

Si no llegan a un acuerdo harán huelga indefinida

Piquetes, barricadas y cargas policiales. Así ha empezado hoy la primera jornada de huelga de los trabajadores del metal en la bahía de Cádiz. “Yo desde que me he hecho la papeleta de huelga sé que va a ser un éxito. Esto es el metal, esto es Cádiz”, recalca Antonio Montoro, secretario del sector del metal 'UGT'. En total, 26.000 trabajadores del metal, de toda la provincia de Cádiz, han sido llamados a esta huelga por un convenio. Mañana continuarán y, si no llegan a un acuerdo con la patronal, a partir de la semana que viene será indefinida.

Más de 25.000 gaditanos reclaman mejoras en sus condiciones laborales con la firma de un convenio colectivo. “El convenio lleva caducado desde diciembre del 2023. Por tanto, la subida salarial pues todavía ni se ha llevado a cabo”, lamenta Juan Antonio Guerrero, del comité de empresa 'CGT'. La Policía Nacional ha desplegado un amplio dispositivo para controlar a los piquetes que desde primera hora de la mañana han intentado cortar los dos puentes que dan acceso a la ciudad quemando rastrojos.

“Es una precariedad laboral que yo creo que es patente", según Daniel Fernández

Los agentes han respondido lanzando bolas de goma y gas pimienta y han conseguido reanimar el tráfico, pero los manifestantes han continuado movilizándose por distintas zonas de la ciudad. “La única manera que tenemos de hacer nuestros derechos y conquistar nuevos derechos es manifestándonos”, explica uno de ellos. Han conseguido cortar la avenida principal, donde una piedra ha impactado en la cabeza de un viandante, produciéndole una herida.

Algunas se han dirigido a los juzgados para apoyar a tres compañeros de Airbus detenidos en la huelga del 2021. “Es una precariedad laboral que yo creo que es patente cada vez que salta una nueva negociación de un convenio de 12 o 14 horas de trabajo en unos astilleros, con unas condiciones y donde una sociedad ya no puede llegar ni siquiera a final de mes”, afirma Daniel Fernández, comité de empresa ‘Airbus’. Fue la última vez que se echaron a las calles para protestar y desde entonces las negociaciones siguen en punto muerto. De momento hay seis detenidos, uno de ellos menor de edad, por daños y desórdenes públicos.