Los vecinos de un edificio de Salou han iniciado una huelga de alquileres . Más de 20 personas están en huelga de inquilinos después de que los propietarios les pasasen los recibos del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI). “Este mes he devuelto diciembre y noviembre porque son ellos los que me deben 15 años de IBI”, denuncia Rosa Izaguirre, una inquilina. Tras las manifestaciones por los precios abusivos de las viviendas, 23 familias han decidido actuar.

Un total de 23 familias de un bloque de pisos en Salou han dicho basta y han comenzado a devolver los recibos por tener incluidos el pago del IBI. "Yo entré aquí hace 11 años y medio, me hicieron un contrato de cinco en cinco años y después me hicieron una prórroga de seis meses y me querían echar", recuerda Dani Vollaers, uno de los inquilinos.