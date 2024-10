El Gobierno premiará a las CCAA que apliquen la Ley de Vivienda y no castigará a las insumisas

Un año después de que se aprobase la ley de vivienda, uno de los grandes problemas de nuestro país, el gobierno se ha reunido en la Conferencia Sectorial de Vivienda con todas las comunidades autónomas, las responsables de aplicarla y lo ha hecho en medio de un clima de confrontación. Según informa Sergio García García y Susana Camacho en el vídeo, las comunidades gobernadas por el Partido Popular aseguran que no cederán al chantaje ni a las amenazas del Gobierno.

Los populares han dejado claro que en las 11 comunidades autónomas donde ellos gobiernan no van a aplicar la ley que propone el Gobierno y, además, han tildado de chantaje el aviso que ha hecho Isabel Rodríguez. La ministra de Vivienda amenazó a aquellas comunidades que no cumplieran la ley con retirarles parte de la financiación.

Esta reunión es la cuarta en diez meses para abordar el problema de la vivienda en España. Después de que la semana pasada Isabel Rodríguez advirtiera a las comunidades autónomas de que si no ejecutan la ley de vivienda no tendrás fondos, este jueves el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana afirma que premiará a las comunidades autónomas que apliquen la Ley de Vivienda y declaren zona tensionada con más fondos para desarrollar acciones particulares, en cumplimiento del artículo 18 de la Ley de Vivienda, y aleja la posibilidad de castigar a las autonomías insumisas.

Fuentes del ministerio de Vivienda explican que no se plantea castigar a las comunidades que no apliquen la Ley de Vivienda con menos fondos, sino que se premiará con fondos extras a las que sí apliquen esta ley y declaren zonas tensionadas, tal y como se recoge en la propia ley aprobada hace más de un año y medio.

En declaraciones a la prensa previas al inicio de la Conferencia de Vivienda, Rodríguez ha vuelto a reprochar a las comunidades que no quieran declarar zona tensionada. "Esta ley permite que podamos bajar un 5% los precios, beneficiando a las familias, jóvenes, y que los propietarios puedan tener bonificaciones de hasta un 90%. ¿Por qué no lo hacemos? Yo no lo entiendo", ha expuesto.