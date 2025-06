Un nuevo estudio de Harvard muestra los beneficios del café tras seguir a más de 50.000 mujeres

El café puede ayudar a envejecer con salud. Lo dice un estudio de la Universidad de Harvard que asegura que este hábito matutino ayuda a las mujeres no solo a aumentar la energía, sino a mantener la mente lúcida y rápida a medida que se cumplen años. Los expertos sostienen que incluso puede ayudar a no desarrollar enfermedades crónicas graves.

El café puede mejorar la vida de las mujeres a largo plazo. Lo dice un nuevo estudio que ha seguido a más de 50.000 mujeres a lo largo de 30 años bebiendo café todos los días.

"Se muere menos gente que toma un número razonable de cafés”, según Luis Rodríguez

Los resultados del café en nuestra salud son claros. “Globalmente se muere menos gente que toma un número razonable de cafés”, subraya Luis Rodríguez Padial, presidente de Sociedad Española de Cardiología (SEC). “Ayuda a mejorar la atención, a reducir la fatiga a nivel de cansancio y eso nos puede ayudar a estar un poco más activos”, destaca Luis Morán, dietista y nutricionista.

Contribuye a envejecer con salud sin enfermedades crónicas graves. “Las enfermedades cardiovasculares, cierto tipo de cáncer, el infarto y la muerte súbita”, afirma Rodríguez. El café tiene varios beneficios para nuestro cuerpo como gozar de buena salud mental y no presentar problemas ni de memoria ni deterioro cognitivo.

“Estimula el cerebro y facilita la reacción de determinadas tareas”, según el presidente de SEC

Por la calle, nos cuentan lo que piensan de esta famosa bebida matutina. “Amigas que tengo que no tomaban, eran muy depresivas y al juntarse conmigo se han hecho cafeteras y andan mucho mejor”, confiesa una mujer. Y esto tiene una explicación. “Estimula el cerebro y, por tanto, facilita la reacción de determinadas tareas”, señala el presidente de SEC.

Pero solo beber café no hace milagros. “Si tenemos una alimentación poco saludable e introducimos el café, pues no vamos a obtener esos beneficios que podemos exprimir”, recalca Morán. Porque no existe una fórmula mágica pero sí que hay unos componentes que fomentan una mejor calidad de vida: dieta sana, ejercicio y un buen café.