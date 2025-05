El café puede llegar a alcanzar los cuatro euros si el cliente permanece más de una hora en el local, multiplicando por tres su precio, algo que no ha sentado del todo bien a sus consumidores habituales: “Yo lo veo mal porque si no que no tengan terraza, porque yo ya estoy consumiendo y ellos ya tienen ganancia ”.

El local advierte que si se ocupa la mesa más de 30 minutos, el café pasaría a costar 2’5 euros y el té, 3 euros. Como el cliente se exceda más, puede salir a precio de oro. Esto ha extrañado también a parte de su clientela: "Yo soy clienta habitual del establecimiento y nunca he tenido ese problema y me he tomado un café y quizá he estado dos horas, pero eso ya es como persona, si ves que el local se llena, te levantas y te vas".