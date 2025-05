Hasta el 25% de los estudiantes padece distintos problemas de visión que dificultan el aprendizaje

El Gobierno anuncia una nueva ayuda para las gafas y lentillas en España: los requisitos para obtenerla

MadridEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado lunes la puesta en marcha de una serie de ayudas a la compra de gafas y lentillas destinadas a los menores de 17 años. Lo hizo acompañado de la ministra de Sanidad, Mónica García, en la sede del Consejo General de Ópticos y Optometristas (CGOO). Los datos que maneja esta entidad afirman que hasta el 25% de los estudiantes españoles padece algún problema visual, siendo los más comunes la miopía o el astigmatismo. La mala vista no detectada provoca casi uno de cada tres casos de abandono escolar y, según el Ejecutivo, "que un niño pueda ver la pizarra de su colegio o instituto no puede depender del bolsillo de su familia", informa Laura Queijeiro en el vídeo.

Diagnosticar los problemas de la vista a tiempo es fundamental pero difícil, dado que en la edad de aprendizaje de la lectura los alumnos son demasiado pequeños para saber que su visión no es correcta. Falta de concentración, dificultades con los textos o imposibilidad de entender la pizarra dan como resultado grandes complicaciones en la educación más primaria, lo que puede derivar en resultados negativos en el resto de la etapa escolar.

Un 20% de los ni ños entre cinco y siete años son miopes

El CGOO estima que un 20% de los niños entre cinco y siete años son miopes, un dato que se dispara a más del 50% cuando se refiere a universitarios. La hipermetropía es otro de los defectos de la visión más habituales, el cual obliga a los ojos a hacer un esfuerzo extra para mantener la visión. El astigmatismo puede ser el origen de un mal rendimiento en la lectura, ya que genera una imagen distorsionada que el niño intenta compensar con esfuerzo y que termina por provocar cefaleas.

Las alteraciones de la visión se incrementan con la edad y la exposición continuada a pantallas despunta como una de las causas. Los expertos, como el óptico Samuel Alcaraz, apuntan que "cuantas más horas de uso, mayor proporción de personas con miopía nos encontramos". Un ojo que está largos periodos de tiempo enfocado en un objetivo cercano como el móvil o la tablet es más propenso a presentar problemas de visión. Los oculistas detectan cada vez más "miopías que no paran de crecer", afirma Alcaraz.

Las señales a las que debemos prestar atención

Por otra parte, los más pequeños no reconocen si su vista es correcta o no ya que no tienen referencias propias de lo que es "ver bien". El óptico Juan Carlos Martínez Moral llama a los padres a estar atentos a señales como "acercarse mucho al texto, torcer la cabeza o copiar mal de la pizarra". También a detalles como confundir frecuentemente letras y palabras, frotarse los ojos a menudo y tropezarse demasiado, o signos más evidentes como entrecerrar los ojos al fijar la vista en algún objeto y desviar la mirada hacia un lado.

El Gobierno se ha propuesto dar solución a los "problemas de los estudios" y "dificultades para prosperar en la vida" que provoca la falta de diagnóstico de la mala visión, afirman. La idea del Ejecutivo es que la ausencia de medios para gafas o lentillas no sea el motivo del bajo rendimiento escolar de los niños, una problemática que, según el óptico Ricardo Roca, está muy extendida: "La pobreza visual en España afecta a 720000 niños".

La ayuda beneficiará a más de medio millón de niños y adolescentes

Desde el CGOO mencionan que, debido al continuo crecimiento de los niños y adolescentes durante su etapa escolar, es necesario realizar revisiones optométricas de forma habitual. El organismo se muestra positivo en este sentido y señala que los padres españoles parecen estar cada vez más concienciados.

La ministra de Sanidad estima que esta medida beneficiará a más de medio millón de niños y adolescentes en España. La ayuda directa se incluirá en el Plan VEO, al que se han adherido varias ópticas. Se cubrirá el coste de las gafas y lentillas, de manera que, si el precio es menor a 100 euros, la familia no tendrá que aportar nada y, si los supera, solo tendrá que pagar la diferencia.