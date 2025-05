Las frases de la comparecencia de Patricia Ramírez

Patricia ha denunciado públicamente que “la asesina de mi hijo dentro de prisión ha manifestado que me quiere matar y que está muy enfadada conmigo porque, entre otras cosas, le he roto el documental, que se quiere vengar de mí”.

“Tener que mirar aquellos 12 días para ella y aguantar, tenía un sentido porque era que mi pequeño apareciera”, explica, “pero tener que tirarse un año aguantando , sabiendo todas estas informaciones, sufriendo, conteniéndote, no diciendo, callando, esto es infinitamente, no más duro, pero sí más largo, tedioso y agotador”.

El juzgado número cuatro de Ávila investiga a un funcionario que podría haberle facilitado un teléfono a cambio de favores sexuales. Patricia asegura que “hay imágenes de dentro de prisión, de su celda y otras instancias, así como cosas de ellas, dígame usted si a mí no me puede afectar que se le faciliten, se la ayuden para introducir estos teléfonos, que con ello se grabe, se hable con personas de fuera”.

La madre del ‘pescaíto’ pide que se respete el dolor y no haya una victimización secundaria. Su abogada, Verónica Guerrero, denuncia también que “lo que no podemos permitir como sociedad es que una víctima viva con miedo”.

Ahora, Patricia Ramírez critica que el juzgado rechace su personación como acusación particular, "creo que todo esto me afecta directamente a mí y a mi familia". La madre del 'pescaíto' ha señalado que ella misma fue quien ha "destapado" esta situación a través de la denuncia que originó la investigación judicial por cohecho, por la que, de momento, aparece como investigado un funcionario del centro penitenciario de Brieva que ha sido apartado, al igual que un cocinero, si bien se ve en "indefensión" no solo al no poder participar como acusación particular en la causa, sino por el "ninguneo" que, según ha afirmado, ha sufrido al intentar aportar documentos y datos al proceso.