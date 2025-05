El portal del Real se encendía ayer para dar por inaugurada un año más la Feria de Abril de Sevilla , un evento que reúne a más de dos millones de personas en la capital andaluza. Tras el famoso ‘pescaíto’, las autoridades trabajan a tiempo completo para blindar la mayor seguridad posible. Según informa Marta Álvarez en el video, la Feria de Abril no solo está vigilada desde el suelo, sino que bajo tierra también se trabaja por la seguridad de los sevillanos.

Los policías revisan cada rincón en busca de algún peligro: “Estamos buscando que no haya nada extraño, nada que no tenga que estar aquí. Buscamos posibles artefactos explosivos, que no haya ninguna manipulación", explica el Oficial Osuna, de la Unidad de Subsuelo Policía Nacional de Sevilla.