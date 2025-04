Aumenta el tiempo que tienen que esperar atención las personas con dependencia . En concreto tardar en recibir esa atención una media de 338 días , 10 días más que el año pasado, cuando la ley establece que no deben esperar más de 180 días. Según informa Ana García Quesada en el vídeo, detrás de estos números hay personas como la madre de Julián o la mujer de Antonio, para quienes esta ayuda es vital.

Aunque crece el tiempo que se tarda en recibir la ayuda, las listas de espera para la dependencia han descendido un 9% en 2024. A pesar de eso, todavía hay 182.000 personas que no la han recibido y más de dos millones de solicitudes pare recibir esta asistencia.

Entres esas personas estaba hasta hace poco la madre de Julián que padece alzhéimer y ha esperado 515 días a que llegara la ayuda de la ley de dependencia. “Ha llegado un momento en el que no se puede quedar sola prácticamente”, nos cuenta.

Julián tiene turnos rotativos en el trabajo lo que hacía que cuidar de su madre le fuera ya casi imposible , “muy, muy complicado, llega un punto en que ya no sabes cómo gestionarlo”.

Hace dos meses que se le ha concedido la ayuda a domicilio y reconoce que le ha cambiado la vida. “Puedo dedicarme un tiempo para mí”, reconoce, “que antes no podía, llegaba de trabajar de noche y no me acostaba hasta las tres de la tarde porque tenía que estar con ella”.