Cientos de personas en España mueren esperando las ansiadas ayudas a la dependencia . Los largos trámites burocráticos imposibilitan que las contraprestaciones económicas lleguen a tiempo en numerosas ocasiones, generando una lista de espera infinita. Según informan Alfonso Núñez y Marta Aguirregomezcorta en el video, el Consejo de Ministros aprobaba hoy el nuevo anteproyecto de ley para reformar la Ley de Dependencia . Las nuevas medidas presentadas por el Gobierno han sido aplaudidas por asociaciones y patronales, pero temen que no haya suficiente financiación para que se lleven a cabo de forma óptima.

La gallega está “operada tres veces de cadera y tiene varias patologías”. Su hija Cruz se ocupa de sus cuidados las 24 horas del día. La familia ha pedido varias ayudas a la dependencia para atender a su madre, pero no ha obtenido ningún tipo de respuesta por parte de las administraciones pertinentes: “Hace año y pico que se solicitó y aquí no se sabe nada ”.

En este periodo de tiempo, el padre de Cruz fallecía con 98 años esperando su ayuda: “Mi padre murió sin tener respuesta ninguna. Llevaba dos años y pico enchufado a una máquina de oxígeno las 24 horas, yo creo que era dependiente”. El caso de la familia de Modesta no es aislado. El hartazgo y la desesperación que atraviesan es un sentimiento compartido entre miles de familias en España: “Si en realidad no te quieren dar una cosa, que no te la prometan”.