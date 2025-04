El agua que se recoge mensualmente se acumula en un bidón, siempre y cuando quepa. En el mes de marzo lo llegaron a llenar hasta arriba: "Yo nunca lo había visto así, el último agua ya no la hemos recogido porque no era necesaria, no cabe. No es lo normal, ha sido el máximo histórico”. Un máximo histórico que se podría superar si los fenómenos meteorológicos siguen siendo igual de intensos.