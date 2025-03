El sonido atronador del embalse de Jaén , poco frecuente, no deja de atraer turistas . Las lluvias del tren de borrascas han dejado los entornos naturales con un gran atractivo, llenándolos de vida. Desde la borrasca Jana, estas zonas han sido las más beneficiadas. “Subiremos para ver el pantano desde la montaña”, confiesa uno de ellos.

Los embalses se llenan de agua con las fuertes y continuas lluvias de estas últimas semanas. Un acontecimiento poco habitual en algunas zonas que antes yacían prácticamente secas. "Es impresionante porque hace un año pasabas y no había ni agua. He visto cosas que no había visto en la vida", reconoce una mujer. Esto ha provocado que muchos turistas cojan su cámara de fotos o su móvil para inmortalizar estos paisajes con encanto.