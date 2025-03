Los cuatro jóvenes fueron expulsados cinco días y ya han sido readmitidos

Los compañeros del estudiante con parálisis cerebral, víctima de acoso escolar en un instituto de Santander, se unen en una protesta contra sus agresores. Los cuatro jóvenes fueron expulsados cinco días y ya han sido readmitidos. Según informa Maialen Larrinaga y Asier Baílez, la protesta ha reunido a cientos de personas entre alumnos, exalumnos y vecinos a la entrada del colegio para mostrarle su apoyo a Antonio, quien ha sido aplaudido al salir del colegio.

Entre gritos e insultos, unos estudiantes le propinan una colleja tras otra e incluso intentan agredirle con una silla. Indefenso, el alumno con parálisis cerebral trata de huir del aula y aparta el mobiliario con su silla de ruedas para protegerse de los golpes que recibe. Mientras, los cuatro agresores, de entre 16 y 17 años, graban la escena entre risas. "Lo habíamos visto por los pasillos y a los profesores se les había informado pero al final dijeron que era su forma de jugar", dice un joven estudiante.

La madre del menor asegura que no es la primera vez que le agreden en el IES Leonardo Torres Quevedo, ubicado en Santander. “Tras hablar con él, me ha dicho que sí, que ha sucedido otras veces”, sostiene la mujer. Ella no entiende por qué está solo en ese momento. “Mi hijo tiene que estar siempre acompañado porque no puede valerse por sí solo”, sentencia.

La madre lo descubrió al ver las imágenes en el móvil de su hijo que fueron difundidas por los compañeros implicados. “Me dice que gracias a mí se va a quedar sin amigos y ahí hemos empezado la lucha”, afirma. Después de la denuncia, el colegio los expulsó cinco días y la Consejería de Educación de Cantabria ha activado el protocolo por acoso escolar.

Tras 15 días de la agresión, la madre del menor resalta que las medidas tomadas no son suficientes e insiste en que no quiere sacar a su hijo del centro porque “tiene derecho a estar en su sitio”. "No tiene por qué cambiarse a estas alturas del curso, ni de clase, ni acostumbrarse a otros tutores, ni que otros tutores se tengan que acostumbrar a él", subraya. Para ella, lo peor es que se ha ido enterando de que su hijo “llevaba tiempo así, que ha habido gente que lo ha dicho en Dirección, que se les ha hecho caso omiso y ha habido más casos”.

La madre del estudiante aclara que no hace esto “con ánimo de venganza”: "Se busca que no suceda, que no haya más gente en situación indefensa y que, si se da el caso, porque toda la vida se han dado casos, que se puedan solucionar, que pueda haber armas en ese momento para solucionarlo". La Fiscalía de Menores solicita medidas cautelares contra los cuatro alumnos denunciados y pide alejamiento de los investigados tanto de la víctima como del centro educativo.