‘Señaladas’, la historia de Olaia y cómo superó el acoso escolar contada por su madre: “Del bullying se sale”

Las víctimas del acoso escolar no son solo un número, tienen nombre, habitación, un color y un peluche favorito. Son 200.000 niños y niñas acosados en el colegio, con nombre y apellidos.

Esta es la historia de Olaia, una niña que ha sufrido acoso escolar desde los tres años. “Yo siempre acababa sola, nadie me ayudaba. Me lo rompían todo, me quitaban el estuche, los bolis, las mochilas”, cuenta.