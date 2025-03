Pero, hay algunos objetos que se pueden tener en casa que ya están pasados de moda , no encajan con el resto de la decoración o que, simplemente, ya no te gustan. En este caso, lo mejor es deshacerte de ellos y hacer hueco para nuevas adquisiciones. En este caso, una experta en interiorismo, Mar Vidal, hace un repaso de esos objetos que deberían salir de tu salón para darle un aire más renovado.

La interiorista sostiene que la vivienda, al igual que uno mismo, debe mantenerse viva. Según el Feng Shui, si la vivienda no se airea, no tiene movimiento de objetos, no se mantiene ordenada y a gusto de sus dueños puede traer estancamiento a todas las áreas de la vida. Además, argumenta que nosotros mismos cambiamos mucho en 5 años, ya que los gustos y preferencias cambian, y lo mismo sucede con la casa. Esta tiene que adaptarse a las nuevas tendencias que les guste a quien habite en ella.