Lo que debes hacer si quieres que tu casa huela bien en invierno sin abrir las ventanas

En invierno, puede ser un desafío tener un hogar fresco y con un buen aroma, manteniendo cerradas las ventanas para que no entre nada de frío. Muchos olores pueden acumularse al no haber tanta ventilación como en otras estaciones. Esto aunque parezca algo complicado, no lo es. Existen diversos trucos que ayudan mucho a cumplir con este objetivo, desde el cuidado de los textiles hasta usar ingredientes naturales o productos específicos para conseguir un aroma agradable en cada estancia de la casa y también, poner plantas de interior para que renueven el aire.