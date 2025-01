Las zonas del baño que siempre se quedan sin limpiar: ten cuidado

Cuando sucede esto, incluso una limpieza profunda puede ser ineficaz, ya que se obvian rincones donde queda acumulada la sociedad. Suelen ser objetos o superficies pequeñas que parece que no requieren de tanta atención. No obstante, las bacterias pueden proliferar en cualquier lugar, y si no hay un mantenimiento adecuado pueden generar olores e incluso, afectar a la salud.