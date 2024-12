6 trucos para mantener una melena fuerte y sedosa en otoño

Hay un fenómeno común que notan muchas personas en otoño , y no es la caída de las hojas de los árboles. Sino la caída del cabello . Esto suele ser motivo de preocupación, sobre todo entre quienes quieran tener una melena abundante y sana.

La buena noticia es que esta pérdida estacional de cabello no es inevitable y se puede minimizar e incluso prevenir la caída de cabello con unos sencillos trucos en el cuidado del cabello para que éste crezca sano y fuerte durante el otoño.

Aunque se pueda pensar lo contrario, que el cabello esté saludable o no está directamente relacionado con la alimentación . Debido a esto, es importante ajustar la dieta para que el pelo pueda recibir los nutrientes necesarios para que crezca fuerte y que también lo protejan de la caída.

Alimentos como las nueces, zanahorias, pescado graso, como el salmón o las espinacas son una opciones excepcionales para dar al cabello lo que necesita. Estos alimentos son ricos en vitamina A, B, C y E , y también en minerales como el hierro y el zinc . Por otro lado, las proteínas son esenciales para mantener un cabello fuerte, ya que este se compone principalmente de queratina, y ésta es una proteína que necesita ser renovada constantemente.

A la hora de desenredar, algo importante que hay que recordar es que usando un cepillo de cerdas más separadas, pudiendo ser éste de plástico, se debe empezar por las puntas hasta llegar a la parte de arriba. Por lo general, el momento de desenredar sucede cuando se sale de la ducha con el pelo empapado pero, para no dañar en exceso el cabello, es mejor hacerlo con el pelo seco antes de lavarlo , y desenredarlo poco a poco cuando se va secando. Pero si no hay otra opción, siempre es más recomendable empezar por las puntas para evitar tirones innecesarios.

Si no se puede prescindir de ellos, un buen protector térmico puede ser la solución para que el cabello no sufra demasiados daños.

En cuanto a la rutina capilar, lo más recomendable es utilizar productos que no tengan sulfatos. Este ingrediente puede resecar y dañar aún más. El efecto de los sulfatos en el champú es simplemente para crear una mayor cantidad de espuma para que de la sensación de que se está limpiando profundamente el cabello, pero no solo no es así, sino que se está eliminando la barrera protectora de las hebras capilares haciendo el cabello cada vez más frágil.