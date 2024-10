“Yo preferiría que no se cambiase el horario, la verdad”, dice una. “No le veo mucho sentido porque habituamos los ritmos al horario que tenemos”, dice otro. Hoy, preguntamos a los expertos si esta modificación influye en nuestro descanso. Seis de casa 10 españoles preferirían seguir con el horario de verano y tenerlo como fijo.

La idea de que las tardes tengan menos horas de luz solar en esta época del año, para la gran mayoría, se queda corto. Un debate que se repite año tras año, pero del que de momento no veremos cambio.

Los expertos lo tienen claro. “En tres o cuatro días, el cerebro vuelve a adaptarse al nuevo horario, pero no necesitamos este pequeño cambio. Estamos más irritables, más cansados”, explica Eduardo Estivill, especialista en sueño. Y si no descansamos bien por la noche, repercute al día siguiente en el trabajo.

“La verdad es que no tiene ningún tipo de sentido. En sus orígenes se hacía para ahorrar energía, pero esto ya se ha demostrado que no es cierto”, resalta Marta Junqué, directora de ‘Time Use Iniciative’. Aunque para muchos, al fin y al cabo, se trata de solo eso: 60 minutos. “Una vez que te acostumbras, el cuerpo va solo”, sostiene una joven. Con impacto o sin él, el lunes volverá a la rutina. Eso sí, con una hora de diferencia.