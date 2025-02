Tanto la maquinaria como las furgonetas para trasladar todos los enseres las han pagado los propietarios de los solares: “Esto mas que un activo, es un castigo”, apunta Ángel, uno de los dueños. Aun habiendo desalojado de forma inminente el asentamiento, no descartan que la situación se repita: “A nosotros puntualmente nos han ocupado, pero con esta magnitud no. Ahora porque viene la policía y los echa, pero ¿quién me garantiza a mi que dentro de nada se vuelvan a meter otra vez?”