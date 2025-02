Un asentamiento chabolista de más de 200 personas se ha colocado en el centro de Madrid, una de las zonas más caras de la ciudad. Los vecinos se quejan de convivir cada día con basura, olores e inseguridad. Según informa Sandra Mir, la mayoría no quiere hablar porque varias personas han denunciado la situación.

A la sombra de las torres KIO y a un paseo de las cuatro torres, 200 personas viven en un asentamiento chabolista. No es fácil acercarse a ellos porque no quieren dar declaraciones. Los vecinos afirman que esto no es nuevo, ya que han visto varios desalojos, pero al poco tiempo vuelven.