‘ As Ever ’, la marca de la duquesa de Sussex, se ve envuelta en una grave polémica a unos días de su lanzamiento. La mujer del príncipe Harry publicaba el logo de su marca: un diseño en gris y blanco que incluye dos golondrinas rodeando una palmera. Parecía un inocente diseño, hasta que el pueblo de Porreres ha puesto sobre la mesa el particular parecido con el escudo del pueblo: “Lo veo exactamente igual”.

Meghan Markle anunciaba el cambio de nombre de su marca a través de su perfil de Instagram: "Estoy emocionada de presentarles 'As Ever', una marca que creé y en la que puse todo mi corazón. 'As Ever' significa 'como siempre ha sido' o algunos incluso dicen 'de la misma manera que siempre’”. Este cambio de nombre no ha sido en vano. El año pasado la oficina de patentes le denegó la posibilidad de mantener el anterior nombre de la marca: ‘American Riviera Orchard’, dado que se trataba de un lugar geográfico.