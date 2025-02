Desiderio y Soledad, de 80 y 84 años, padecen alzhéimer . Ambos necesitan atención y cuidados las 24 horas, solo con la ayuda de su hijo José no es suficiente. Hace unos meses el matrimonio solicitó plaza para una residencia pública en Extremadura, pero se dio de bruces con la realidad burocrática. Los actuales criterios de asignación de plazas en residencias en Extremadura no tienen en cuenta el matrimonio .

Aunque la petición no ha caído en saco roto, las condiciones no son las mejores. El matrimonio se verá obligado a marchar a una residencia a 150 kilómetros de su domicilio en Plasencia. Además, no se tratará del centro especializado en alzhéimer que ellos solicitaban porque no hay plazas disponibles. Aun así, su hijo se muestra más que satisfecho por la respuesta de la Junta: “Lo principal es que estén ellos juntos y que estén felices, que es lo que queremos. Aunque esté un poquito lejos, ya nos sacrificaremos por ellos, bastante se han sacrificado ellos por nosotros”.