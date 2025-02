Aunque parezca una postura sencilla, la realidad es que puede ser lesiva si no se calientan los músculos y las articulaciones antes o si no entrenamos de forma habitual. Lo importante es hacerlo hasta donde nuestro cuerpo nos lo permite, pero “podemos ir ganando cada día un poquito más de movimiento entrenándolo”. Aun así, “si no podemos hacerlo porque tenemos algún dolor en alguna de las articulaciones, hay que mirarlo”.