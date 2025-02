El trastorno que arrastró Julio le llevó a perder las riendas de su vida: “Me pasaba las horas jugando, no tenía sentimientos hacia nadie, me daba igual a quien hiciera daño”. El exludópata “era adicto a las máquinas tragaperras” y llegó a perder “alrededor de unos 80.000 o 90.000 euros”. El caso de Julio no es aislado. Según el último informe del Plan Nacional sobre Droga, se estima que un 1’4% presenta una actitud problemática respecto al juego.