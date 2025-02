Entre las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros, destaca la regularización de la situación de cerca de 25.000 migrantes que se vieron afectados por la riada de Valencia. Cuando ocurrió la catástrofe, muchos de ellos salieron a la calle con cubos y botas de agua dispuestos a recoger barro y mover coches que se quedaron atascados en el lodo: “En el momento que me di cuenta apenas amaneció, me vine a colaborar por aquí”, cuenta Efraín Góngora, colombiano irregular que trabaja sin descanso para ayudar en los municipios damnificados. Efraín será uno de los beneficiados por la nueva medida del Gobierno: "Estoy muy contento porque yo soy uno de los migrantes que todavía no está regularizado”.