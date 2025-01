Iker Jiménez podía hablar en directo con uno de los muchos vecinos afectados por esta macrookupación. Daniel, que ha preferido no dar la cara por miedo a represalias, ha explicado la situación que viven a diario.

“Cuando nosotros nos mudamos aquí hace ya unos meses atrás, en ningún momento nos pensábamos que esto lo íbamos a vivir en primera persona y es que literalmente de la noche a la mañana ni uno ni dos, se formaron 30 pisos de okupas. Ellos alegan una estafa, que no es una estafa porque claramente no es una estafa, ellos saben perfectamente lo que tienen que decir y cómo contarlo” , comenzaba diciendo.

“Que se te ocupen 30 pisos en dos días, no sé, yo creo que esto tiene que estar alguien detrás, tiene que haber una mafia detrás que le interesa, aprovechándose de todo el tema de la ley actual, pues que saca un rédito económico a costa de todos los que nos partimos la espalda trabajando y sacar al final una vida digna”, aseguraba el vecino afectado.

Daniel quiso explicar claramente por qué no quiere dar la cara y prefiere estar de espaldas a la cámara: “No sabemos con quién vivimos, al final en cada piso creemos que hay entre siete, diez, doce personas, ha habido peleas entre ellos, grescas entre ellos todos los días, aquí viene la policía tres, cuatro veces al día, todos los días, o sea, no hay día que no venga la policía y claramente el problema, el conflicto lo tienen ellos, son personas conflictivas por naturaleza”.