La Guardia Civil detuvo en el puerto de Algeciras a tres personas , que iban a embarcar en un ferry con destino Marruecos, con el ordenador robado en Alicante de la abogada de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. No es el único robo que se había producido. En 'Horizonte', Carmen Porter ha contado qué recorrido se hizo con los portátiles robados y más datos sobre el suceso.

Carmen Porter detallaba entonces el recorrido que habría hecho el portátil: "Al ser un MAC se pudo ir viendo por dónde estaba si es que te lo han robado. En este caso, está en la zona industrial de Guardamar durante toda la noche. Ella lo pone en conocimiento y dicen que no tienen efectivos en ese momento. El resto del día, el ordenador va hacia Mercalicante, donde pasa unas horas; y de ahí a Algeciras, que es donde casualmente en el ferry cogen a estos marroquís que en teoría son los que roban", explicó.

"A la vez se está robando en casa de otro de los abogados. En esa casa, sí que hay cámaras de quién entra pero no pueden robar nada porque no hay nada. Pero es que a la vez en la casa de Chamberí que tiene el arquitecto entran a ver si se pueden llevar algo. Como es normal, en esta casa hay cámaras, y graban a tres encapuchados intentando encontrar algo que estaban buscando. Todo esto hace pensar que no sean robos normales", declaraba Carmen Porter en 'Horizonte'.