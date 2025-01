Yolanda Garrido fue una de las afectadas por la DANA que visitó 'Horizonte' para hablar de la catástrofe y para denunciar la gestión de la misma. Pasadas varias semanas, Yolanda de nuevo insiste en que las ayudas no han llegado e incluso apunta que "la situación está igual o incluso peor".

"¿A qué ayudas te refieres? Aquí ayudas no se ven", respondió en primer lugar Yolanda a Iker Jiménez cuando le preguntó si las ayudas prometidas estaban llegando o no. "Si son económicas, están más o menos igual que la última vez: inexistentes. En Paiporta se han reunido en lo plenos ya incluso preguntando por las ayudas dadas a nivel particular y solo ha llegado entre un 5-10% a la gente. Los de Paiporta preguntan dónde y cuándo está la ayuda, tanto la del gobierno como las ayudas particulares", explicó la afectada.