“Te estoy escuchando desde hace rato que estás ahí en la mesa y se que no vas con este tema, así que te voy a hacer caso omiso ”.

Carmen le respondía tajante poco antes de cortar la comunicación: “Perdona, soy la copresentadora del programa, si me haces a mí caso omiso, te corto y se acabó ”.

Antes de hablar con los okupas, Iker Jimenez entrevistaba en directo a uno de los muchos vecinos afectados por esta macrookupación. Daniel, que ha preferido no dar la cara por miedo a represalias, ha explicado la situación que viven a diario:

“No sabemos con quién vivimos, al final en cada piso creemos que hay entre siete, diez, doce personas, ha habido peleas entre ellos, grescas entre ellos todos los días, aquí viene la policía tres, cuatro veces al día, todos los días, o sea, no hay día que no venga la policía"