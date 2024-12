Los atracos están más que normalizados en los túneles: “Me quitaron la cadena y se escaparon”. Las víctimas suelen ser personas mayores, pero ha habido de todo en los últimos años. La violencia que se produce en los hurtos tiene intranquilos a los vecinos, que evitan a toda costa llevar encima joyas o dinero para no ser la diana de los delincuentes: “Yo hace ya años que no me pongo absolutamente nada”.