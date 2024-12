El plan especial no solo está enfocado en el comercio, sino que también se aplica a los viandantes: “A los ciudadanos sí que se les aconseja que las carteras y cualquier objeto de valore estén en zonas que no sean accesibles a este tipo de personas”, indica José Antonio Pérez, delegado de Participación Ciudadana. Las carteras y los bolsos son una diana fácil para los ladrones estos días, por la que se aconseja no tenerlos muy a la vista en grandes aglomeraciones.