Miles de voluntarios como Andrés García conforman la ONG. A sus 82 años, dedica sus días a colaborar con el Banco de Alimentos: “Llevo 17 años perteneciendo al Banco de Alimentos (...) la conciencia me decía que no podía estar sin hacer nada teniendo todavía muy buenas facultades para aportar”. Andrés, de momento, no se plantea dejarlo y tratará “de aguantar lo que pueda”.