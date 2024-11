Diego Montaña, acusado del asesinato de Samuel Luiz, declara en el juicio: “La imagen que tengo es estar golpeando a Samuel"

Diego Montaña fue el que presuntamente inició la agresión hacia Samuel: “Esto empezó todo por mi culpa, si no llego a empezar esto, nada hubiera pasado”. En sus declaraciones ha reconocido que asestó numerosos golpes a la víctima: “La imagen que tengo es estar ya golpeando a Samuel, no sé si puñetazos o patadas”. El acusado ha aprovechado la sesión para pedir disculpas a la familia de Samuel, al que abandonaron tras la paliza: “Jamás me quitaré la imagen, en mi vida. Ver el cuerpo de Samuel a mi lado derecho tumbado boca arriba”.