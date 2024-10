Declara Lina, la amiga que estaba con Samuel Luiz el día de su muerte: "Fue en cuestión de segundos"

Hoy ha sido el turno de los testigos en el juicio por el asesinato a golpes de Samuel Luiz, el enfermero coruñés. Su amiga Lina, quien estuvo con la víctima en el momento que falleció, se derrumbó al recordar la persecución a Samuel y el segundo ataque que fue definitivo y mortal. “Pedía ayuda, me quise meter cuando estaban pegando a Samuel. Y ahí fue cuando Katy me tiró al suelo Y me dijo: ‘Tú sal de aquí que no pintas nada’”, ha declarado. Una versión que ha confirmado otra testigo, Vanessa.