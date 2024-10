La expareja de Diego, el principal acusado de la muerte de Samuel Luiz: "Le dijo te voy a matar, maricón"

"Había unas personas rodeándolo, había una multitud, Catherine me dice no hagas nada, es todo culpa de Diego, yo no sé por qué se inicia la agresión, intento acceder -a su amigo- con intención de separar", ha resaltado. Alejandro ha acusado a quien fuera su amigo, Diego Montaña, y ha subrayado que vio a Alejandro Freire sujetándole el cuello a la víctima. El acusado ha reconocido que no asistió a Samuel ni con una llamada ni intentando frenar a sus agresores. A su salida del juzgado, la multitud le ha gritado ‘asesino’.