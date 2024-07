Adrián Cabrera, técnico de farmacia, explica: “Es muy importante que todos los medicamentos que tengamos, como la crema ahora que estamos en verano; evitar que estén en contacto con el sol. Por ejemplo, que no los tengamos en la cocina cerca de la ventana para que no se deterioren. Porque cada una tiene temperatura y algunas tienen que estar en nevera. Hay mucha gente, sobre todo la gente mayor, que no sabe esa información, por eso es siempre importante mirar los símbolos del cartonaje y del prospecto”.