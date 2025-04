La Declaración de la Renta 2025 trae cambios clave que van a suponer un alivio fiscal para muchos ciudadanos

Con la nueva normativa, los beneficiarios de prestaciones por desempleo no tienen que presentar la declaración para seguir recibiéndolas

Declaración de la Renta 2025: cómo solicitar el borrador, plazos, fechas clave y citas

Esta campaña de la Declaración de la Renta 2025 trae consigo importantes novedades que pueden afectar a los contribuyentes. Una de las áreas que mayor interés despierta entre los ciudadanos es la relativa a los ingresos exentos de tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Es fundamental conocer qué rentas no están sujetas a tributación para poder cumplir con las obligaciones fiscales, y también, para aprovechar las ventajas que la legislación ofrece.

Aumentos en los límites de exención para rendimientos del trabajo

Una de las principales novedades para esta Declaración de la Renta 2025 es el incremento en los límites de exención para los rendimientos del trabajo. En las declaraciones anteriores, los contribuyentes con ingresos que procedían de un solo pagador no estaban obligados a presentar la declaración si sus ingresos no superaban los 22.000 euros anuales. Este es un límite que se mantiene para esta campaña, pero, para aquellos que tenían más de un pagador, el límite que antes estaba en 1.500 euros ha sido aumentado a 2.500 euros, siempre que el total de las rentas del segundo y los restantes pagadores no supere esta cantidad.

Rentas exentas de tributación en el IRPF

La legislación fiscal española ha establecido una serie de rentas que están exentas de tributación en el IRPF. Las más relevantes serían:

Indemnizaciones por despido o cese del trabajador: Están exentas, con el límite de la indemnización máxima establecida en el Estatuto de los Trabajadores.

Están exentas, con el límite de la indemnización máxima establecida en el Estatuto de los Trabajadores. Prestaciones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez: las pensiones que deriven de situaciones de incapacidades reconocidas por la Seguridad Social están exentas de tributación.

las pensiones que deriven de situaciones de incapacidades reconocidas por la Seguridad Social están exentas de tributación. Becas públicas y las concedidas por entidades sin fines lucrativos: éstas serían las que están destinadas a cursar estudios reglados aunque tienen ciertos límites establecidos reglamentariamente.

éstas serían las que están destinadas a cursar estudios reglados aunque tienen ciertos límites establecidos reglamentariamente. Indemnizaciones por responsabilidad civil por daños personales: en la cuantía legal o judicialmente reconocida.

en la cuantía legal o judicialmente reconocida. Prestaciones económicas percibidas por personas con discapacidad: aquí entrarían tanto las pensiones como las ayudas económicas, en los términos establecidos legalmente.

aquí entrarían tanto las pensiones como las ayudas económicas, en los términos establecidos legalmente. Premios literarios, artísticos o científicos: de reconocido prestigio y que no supongan una contraprestación por el trabajo personal del autor.

Retribución flexible

La retribución flexible se ha consolidado como una herramienta eficaz para optimizar la fiscalidad de los empleados. Este es un sistema que permite destinar parte del salario bruto a productos o servicios que están exentos de IRPF, como son los vales de comida, transporte o seguros médicos. Haciendo esto, se reduce la base imponible, y por tanto, también la carga fiscal. Además, ofrece ventajas tanto para el empleado que ve cómo su salario neto se incrementa, como para la empresa, que mejora su propuesta de valor sin tener que incurrir en costes adicionales.

Deducciones anticipadas para colectivos específicos

La Agencia Tributaria permite a ciertos colectivos como pueden ser las familias numerosas, personas con ascendientes o descendientes con discapacidad a cargo, poder solicitar deducciones anticipadas de hasta 2.400 euros antes de la Declaración de la Renta. Esta es una medida que antes se aplicaba al cierre del ejercicio fiscal, que ahora se puede recibir mensualmente, lo que hace que la carga fiscal de estos contribuyentes se alivie considerablemente.

Prestaciones por desempleo y la obligación de declarar

Una modificación muy relevante para esta declaración de la Renta es la decisión del Ministerio de Trabajo de mantener las prestaciones por desempleo y los subsidios para aquellos beneficiarios que no presenten la declaración de la Renta. Esta medida pretende revertir una normativa anterior que obligaba a los desempleados a presentar el IRPF para poder seguir recibiendo ayudas, lo que daba alivio a miles de desempleados que podrían haber tenido que pagar impuestos por primera vez o enfrentarse a la suspensión de sus prestaciones.

Incremento en la reducción por rendimientos del trabajo

Para 2025, la reducción fiscal máxima para trabajadores con rentas inferiores a 19.747,5 euros aumenta a 7.302 euros, frente a los 6.498 euros del año anterior. Esta medida quiere beneficiar principalmente a trabajadores con ingresos bajos y medios, reduciendo su carga fiscal y aumentando su renta disponible.

Pensiones exentas del IRPF

No todas las pensiones tributan de la misma forma. La Ley 35/2006 establece que algunas prestaciones no tienen que tributar IRPF, lo que significa que sus beneficiarios no están obligados a presentar la declaración. Entre ellas están las pensiones por incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, siempre y cuando la lesión o enfermedad del beneficiario le impida por completo desempeñar cualquier profesión u oficio.

Rentas mínimas exentas de IRPF

Los trabajadores que perciben el Salario Mínimo Interprofesional o menos, es decir, aquellos contribuyentes que cuyos ingresos anuales sean de 15.876 euros o menos, están exentos de pagar IRPF en 2025.

Obligación de declarar en función de los ingresos