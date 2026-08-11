El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, abrirá 5 supermercados públicos con un 30% de descuento

Montse Ávila 11 AGO 2026 - 20:37h.

El ayuntamiento calcula que las familias ahorrarán 78 euros al mes, y más de 866 anuales, pero los supermercados protestan.

Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York, "joven, musulmán y socialista", que promete plantarle cara a Donald Trump

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Uno de los rivales políticos de Trump, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, acaba de lanzar una propuesta que ha levantado una importante polémica en la ciudad. El dirigente quiere abrir supermercados públicos para luchar contra la inflación. Asegura que el precio de los alimentos bajarán hasta un 30%, pero hay comerciantes dicen que les llevará a la ruina.

La realidad es que un envase de leche cuesta 5.19 euros, el cartón de huevos, 9,45 euros y una bolsa de pan 5,20 euros. Un precio que cada vez pesa más en el bolsillo de las familias, por eso el ayuntamiento ha tomado medidas.

En la calle el anuncio ha sido muy bien recibido. "Creo que será maravilloso para la comunidad para que puedan conseguir comida a un precio razonable". Dentro de los supermercados la reacción cambia.

El proyecto utilizará espacios municipales para abaratar costes. El ayuntamiento calcula que las familias ahorrarán 78 euros al mes, y más de 866 anuales. Bajar los precios no es una opción porque los márgenes ya son mínimos

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Francisco Marte, presidente de la Asociación de Bodegueros de Manhattan cree que "los márgenes son pequeños y no se podrán competir con ellos". Desde el gremio se quejan de que este nuevo competidor llega en el peor momento. "Las ventas ya estaban bajando y ahora con una competencia desleal así muchos van a tener que cerrar".

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El primer supermercado abrirá el próximo año en el Bronx, le seguirá el de Manhattan. Un alivio para las familias, pero un problema para los negocios de alimentación.

Trump quiere detener el impuesto a las segundas residencias en Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que está estudiando si el Gobierno federal dispone de algún instrumento legal para detener el impuesto a las segundas residencias de lujo en Nueva York, que fue introducido por el alcalde, Zohran Mamdani, aunque ha sido bloqueado temporalmente por un tribunal estatal.

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"Estoy investigando si el Gobierno federal tiene algún derecho legal para evitar este desastre, antes de que sea demasiado tarde, para los millones de personas que aprecian Nueva York y desean verla prosperar, en lugar de convertirse en un lugar sucio, plagado de delincuencia y decadente, objeto de burla y desprecio", ha afirmado el inquilino de la Casa Blanca a través de su red social.

En una publicación en Truth Social, Trump ha asegurado que el impuesto neoyorquino a las segundas residencias "le está costando una fortuna a la ciudad y al Estado", ya que el dinero que se recaude a través del gravamen es insignificante comparado con los impuestos que pagan las decenas de miles de personas "que huyen de la ciudad para no volver jamás".

"¡Florida, Texas y muchos otros estados están ganando una fortuna!" ha comentado, añadiendo que este "peligroso 'experimento' político" en Nueva York destruirá lo que alguna vez fue una gran ciudad y un gran estado.

"Es un auténtico despropósito, y es difícil, como presidente de los Estados Unidos de América, quedarse de brazos cruzados y ver cómo sucede, especialmente en un lugar que una vez amé", ha comentado Trump, para quien la ruina financiera y luego social es una certeza absoluta. "Y encima, los yihadistas de la izquierda radical imponen peajes por congestión. Esto no funciona en Estados Unidos y debe detenerse ¡YA!", ha apostillado.

El mensaje del presidente de EEUU llega después de que este lunes Wayne Ozzi, juez estatal de Staten Island, emitiese una orden de restricción temporal que obliga al Departamento de Finanzas a eliminar el registro fiscal de 960.000 propiedades publicado el mes pasado como parte de la implementación del impuesto a las segundas residencias, además de prohibir a la ciudad tomar medidas adicionales de cumplimiento con respecto de las notificaciones fiscales que ya se han enviado a 17.000 propietarios.

La orden del juez Ozzi permanecerá vigente al menos hasta el 31 de agosto, fecha en la que se espera que las partes comparezcan nuevamente ante el tribunal.

El impuesto a las segundas residencias en Nueva York, que había entrado en vigor el pasado 1 de julio, se aplica a viviendas con un valor de al menos 5 millones de dólares (4,3 millones de euros), así como a cooperativas y condominios con un valor de al menos 1 millón de dólares (865.000 euros), en los que el propietario no sea el residente principal.

La ley estatal exige que el Departamento de Finanzas determine inicialmente quién está sujeto al impuesto a las segundas residencias con base en la información disponible, como declaraciones de impuestos, tasaciones de propiedades y otros registros oficiales, aunque los demandantes alegaron que se impuso ilegalmente a los propietarios la carga de probar su residencia.

La Alcaldía de Nueva York defendió que este impuesto estatal sobre segundas residencias está dirigida a los ultrarricos de fuera de la ciudad y a las élites globales que utilizan los bienes raíces de la ciudad de Nueva York como un vehículo para acumular riqueza, en lugar de como vivienda y preveía recaudar 500 millones de dólares (433 millones de euros) en ingresos anuales.