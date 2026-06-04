Gaza, donde la vida resiste: el horror en el rostro de sus habitantes

La exposición "Gaza, donde la vida resiste" recoge 10 retratos de niños, mujeres y hombres palestinos.

Más de 3.000 personas al día atraviesan los pasillos del Thyssen y ven esos rostros.

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Es la guerra a través de los ojos de quienes la sufren y de sus objetos cotidianos. La exposición "Gaza, donde la vida resiste" recoge 10 retratos de niños, mujeres y hombres palestinos, informa Lucía Manchón.

La cara, el espejo del alma habla sin formular palabra. Malák, Yamila, Muayyad, Mahmoud son el retrato de una vida marcada por el conflicto. Palestinos, refugiados... supervivientes, por encima de todo.

Irene Martínez, portavos de ANRWA señala sobre la misma que "más allá de entender el contexto que los rodea, conectar con sus miradas, es una forma bonita de traer todo a través de objetos que ellos mismos han elegido. Les pedimos que eligieran algo significativo para ellos. Diez nombres, diez retratos y diez objetos de valor incuantiflicable. No son otro número más. Son símbolos, de desplazamientos forzosos y ofensivas que no logran acallar".

Es el retrato de la vida misma. Infancias masacradas, sin perder la ilusión por el juego. Son los que se abren camino cuando la meta... es incierta. Porque una lona gastada no los protege de los bombardeos, pero dice más que cualquier discurso. Sus miradas, el reflejo de lo que han visto. También el único atisbo de quien los retrata. Nadie firma estas fotografías porque "las personas que muestran lo que está ocurriendo en Gaza son un objetivo".

Más de 3.000 personas al día atraviesan los pasillos del Thyssen. Un hall, un pequeño impass. Una oportunidad, incluso. Ellos, la masacre la han visto de cerca. Nosotros, la vemos en sus ojos.