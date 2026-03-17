Purga a la cúpula de Irán

La cúpula iraní está siendo desintegrada por Israel y EEUU.

Alí Lariyaní, el jefe de seguridad de Irán y Gholamreza Soleimani, jefe de la milicia paramilitar Basij, eliminados

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La cúpula iraní está siendo desintegrada por Israel y EEUU. Es uno de los efectos concretos de la guerra de Irán emprendida por Israel y EEUU. Alí Lariyaní, el jefe de seguridad de Irán, y una figura clave dentro del régimen ha sido eliminado por los ataques de Israel y EEUU. Se le pudo ver en una manifestación en Teherán desafiando los ataques sobre Irán.

Activo y beligerante en redes sociales amenazó a Donald Trump, diciendo que tuviese cuidado por si los que desaparecían eran ellos. No ha sido así. Cuando Estados Unidos publicó el cartel de los más buscados del régimen, contestó contundente: "Considero la muerte como pura felicidad, y la vida con los opresores como pura miseria".

Soleimani, el represor de las protestas callejeras, eliminado

Teherán también ha confirmado este martes la muerte del general de brigada Gholamreza Soleimani, jefe de la milicia paramilitar Basij, en un ataque aéreo en el marco de la escalada bélica con Israel. La confirmación oficial llega horas después de que fuentes israelíes anunciaran "su eliminación" en una serie de bombardeos dirigidos contra la cúpula militar iraní.

El Ministro de Defensa y su sustituto también fueron eliminados y también al Comandandante en Jefe del ejercito de tierra iraní. El ataque israelí golpea nuevamente y con dureza las pocas cabezas que quedan en el régimen de los ayatolás. El primer ministro israelí también confirmaba el fallecimiento de Larijani asegurando que están socavando el régimen para que el pueblo iraní lo derroque.

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El líder supremo, Mojtaba Jameini, sigue sin aparecer

Todo esto a pesar de que hace unos días un informe de la inteligencia estadounidense revelaba que no sería posible un cambio relevante en el país a menos que se acompañase de una operación terrestre.

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Mientras, el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, aún no ha hecho acto de presencia, el régimen confirma que sobrevivió al ataque, pero quedó herido. "Era la voluntad de Dios que el señor Mojtaba hubiese salido al patio, según una conversación filtrada sobrevivió porque no estaba en el edificio cuando las bombas acabaron con la vida de su padre.