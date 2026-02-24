Cristina Herráez 24 FEB 2026 - 16:44h.

Es la última foto del Mencho con vida junto a su amante, presuntamente, también miembro del cartel.

Así cazaron a El Mencho: un encuentro con una compañera sentimental condenó al narco al llevarle a su escondite

Compartir







Es la última foto del Mencho con vida. Había quedado con su amante, también presuntamente miembro del cartel de Jalisco, que se cree que con su encuentro dio la información de su paradero a los agentes, informa Aitor Sáez.

PUEDE INTERESARTE El Mencho cae el mismo día que El Chapo y el Yogurt podría ser el nuevo líder

Vecinos del complejo residencial de lujo, en la sierra de Tapalpa, en Jalisco, grabaron el tiroteo que acabó con el narcotraficante más buscado y peligroso de México.

Las autoridades mexicanas llevaban más de 10 años siguiéndole la pista, pero el Mencho, tan cruel como discreto siempre había logrado escapar. Aunque esta vez fue diferente. Gracias a la información facilitada por la inteligencia de Estados Unidos, los agentes mexicanos localizaron a una de las novias del capo y la siguieron hasta una casa de piedra, ladrillos y madera donde la pareja pasó el fin de semana, entre símbolos religiosos, una cocina repleta de comida y medicamentos para tratar la insuficiencia renal del narco, de 59 años, tan meticuloso que se había construido un hospital para ser tratado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

El domingo por la mañana los militares cercaron el complejo. Los hombres del Mencho, equipados incluso con lanzagranadas, les hicieron frente. Tras más de tres horas de enfrentamiento, Nemesio Oseguera Cervantes intentó huir, sierra a través, pero fue herido de gravedad y murió en el helicóptero en el que era trasladado al hospital, desatando una guerra en las calles de México.

El ejército mexicano se ha visto obligado a reforzar su presencia en puerto Vallarta, jalisco, bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación con el despliegue de 2.000 soldados. Los turistas pasean por una playa casi vacía con la presencia de ese inmenso buque militar tras un primer momento de caos absoluto que dejó al menos 62 personas muertas, 25 miembros de la policía militar de la Guardia Nacional y 34 narcotraficantes y al menos un civil. Dos días después, toca recoger restos y limpiar coches calcinados y barricadas de los narcos para cortar las autopistas. Estos criminales paran camiones, los cruzan y los queman, disparan a las ruedas y les sirve de barricada.

Por todas las carreteras aparecen esqueletos de vehículos calcinados por estos delincuentes, también negocios y zona urbana donde aún se ven las marcas de las escaramuzas. Un Estado tomado por el narco en el que sicarios irrumpieron en un aeropuerto que ahora vuelve a funcionar, pero a muchos les cuesta llegar por cortes de tráfico o pura precaución y miedo a que se inicie algún tiroteo.

La presencia policial y militar es fuerte en el estado de Jalisco, aunque la sensación aún siguAe siendo de tensión. Aunque no hay enfrentamientos directos, buscan a los presos fugados, 23 de una cárcel, aprovechando el caos del día del narco más buscado.