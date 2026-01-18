¿Puede EEUU imponer aranceles sólo a unos países de la UE y a otros no?

Varios líderes europeos han rechazado las "amenazas" y el "chantaje" de Donald Trump

Trump anunciaba este sábado nuevos aranceles a los países europeos de maniobras en Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba este sábado que impondrá a partir del próximo 1 de febrero aranceles adicionales del 10% a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia en represalia a su despliegue en Groenlandia frente a la amenaza del mandatario de hacerse con el control de la isla; un nuevo gravamen que permanecerá en vigor hasta que EEUU complete el proceso de "adquisición" del territorio.

Tras el anuncio, varios líderes europeos han rechazado las "amenazas" y el "chantaje" de Donald Trump.

¿Puede imponer aranceles a unos países de la UE sí y a otros no?

Respecto a si Donald Trump puede imponer aranceles solamente a unos socios de la Unión Europea, la legislación es muy clara: la competencia comercial la tiene la Comisión Europea, que es quien negocia con el resto de países y lo hace en nombre de los 27 como un bloque de mercado único.

Como explica Lluís Tovar, un ejemplo reciente de ello lo encontramos en las amenazas de Donald Trump a España con aranceles por no gastar el 5% en defensa, que no acabó cumpliendo porque no podía ir a por un país concreto. La única opción que tendría Donald Trump es castigar sectores clave de esos países que se están desplegando en Groenlandia, pero es una opción muy compleja porque las economías de Francia o de Alemania son muy distintas a las de Dinamarca o de los Países Bajos.

Sobre las posibles respuestas de la UE a estas amenazas, la Comisión Europea tiene encima de la mesa varias opciones. La que parece más factible es suspender el acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos en verano, pero hay incluso una medida todavía más drástica que estaría apuntando Francia y es activar el famoso mecanismo anti-coerción, un mecanismo pensado cuando Europa recibe un ataque comercial de manera injustificada y que en última instancia podría acabar limitando las inversiones americanas en Europa.