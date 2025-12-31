El rap de Maduro

El aparato de propaganda del régimen chavista sigue con bailes y canciones en televisión y su “no war, yes peace

'Madurolingo': la broma de Maduro y su inglés en momentos de plena tensión con Trump

Compartir







A pesar de que parece inminente la escalada y siguen los ataques, Maduro todavía no se ha pronunciado sobre la ofensiva terrestre realizada por Estados Unidos y dice que su ejercito también está bombardeando avionetas de los narcos. Maduro prefiere poner música a la situación.

Maduro sigue con su pantomima ante la mirada de un reducido, pero entregado público y baila la recopilación de sus mensajes de paz a Donald Trump. El aparato de propaganda del régimen chavista sigue con bailes y canciones en televisión y su “no war, yes peace”, en aparente calma mientras cada vez más se habla más de negociaciones discretas para una posible salida del país del autócrata venezolano.

PUEDE INTERESARTE Trump da la bienvenida a 2026 convertido en Gladiator

Otro espectáculo en medio de la tensión con Estados Unidos. Desde septiembre Washington ha lanzado ataques de dudosa legalidad contra supuestas narcolanchas. Al menos 107 personas han muerto en unos 30 ataques a barcos sospechosos en aguas internacionales cerca de Venezuela o en rutas de tráfico de drogas. También se ha capturado un enorme petrolero venezolano.

Maduro y su régimen denuncian esta intervención como agresión que vulneran la soberanía venezolana y la usan para reforzar su narrativa de resistencia, aliñada con nacionalismo y horas y horas de propaganda surrealista.

Trump asegura que estos ataques son necesarios para frenar el flujo de drogas hacia su país. El lunes anunció un ataque a una instalación portuaria en Venezuela, área utilizada, dice, para cargar drogas. Sería la primera operación en tierra dentro del país. Se espera que este 2026 aumenten los ataques terrestres en suelo venezolano.