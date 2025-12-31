Trump da la bienvenida a 2026 convertido en Gladiator

El equipo de marketing del gobierno de Trump usa una escena de "Gladiator" para hacer un paralelismo con su presidente y cómo afronta este 2026.

La cuenta oficial de la Casa Blanca está seguramente gestionada por un adolescente de la generación Z o, al menos, sabe perfectamente cómo llegar a ese público con memes. Ahora han recurrido a Máximo Décimo Meridio.

El equipo de marketing del gobierno de Trump usa una escena de "Gladiator" para hacer un paralelismo con su presidente y cómo afronta este 2026 y usa la batalla en Germania donde Máximo da su famosísima indicación de desencadenar el infierno a su señal.

El video estilo “Gladiator” dura 41 segundos y combina escenas de la película con imágenes del presidente Trump y su equipo militar, y rápidamente superó el millón de visitas.

El clip de la película posiciona a Trump como un Maximus moderno, marcando un comienzo dinámico para 2026. Sus partidarios vieron el video como una victoria después de un año marcado por órdenes ejecutivas, cambios en la política fronteriza y reformas de la era DOGE.

Los críticos, sin embargo, argumentan que la imagen militarista indica una postura más dura en un momento geopolítico delicado.

Mientras los estudios y actores guardan silencio sobre el video, este destaca la continua fusión de política y espectáculo por parte del gobierno