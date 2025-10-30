El príncipe Andrés pasará a ser conocido como Andrés Mountbatten Windsor.

Deberá trasladarse a otra vivienda privada.

La familia real británica ha anunciado este jueves que el rey de Carlos III ha iniciado el proceso formal para retirar los títulos al príncipe Andrés, en medio de las acusaciones con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, y ha sido expulsado de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres.

"El príncipe Andrés pasará a ser conocido como Andrés Mountbatten Windsor. Hasta la fecha, su contrato de arrendamiento de Royal Lodge le ha brindado protección legal para continuar residiendo allí. Se le ha notificado formalmente la rescisión de contrato y deberá trasladarse a otra vivienda privada", reza un comunicado de Buckingham Palace.

Según ha sostenido, estas medidas son "necesarias a pesar de que continúa negando las acusaciones en su contra". "Sus majestades desean dejar claro que sus pensamientos y simpatías han estado, y seguirán estando, con las víctimas y supervivientes de cualquier forma de abuso", han concluido.