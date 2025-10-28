Jamaica y Cuba en alerta máxima ante la amenaza del huracán Melissa

Ambas islas enfrentan desafíos logísticos para proteger a sus habitantes

El huracán Melissa, de categoría 5, avanza por el Caribe: Alerta máxima en Jamaica

El Huracán Melissa se acerca rápidamente a Jamaica y Cuba, poniendo a ambas naciones en alerta máxima. Las autoridades de ambos países han instado a la población a mantenerse en refugios y evitar salir a la calle, ya que esta tormenta se estima que sea la más devastadora de la década.

En Jamaica, el gobierno ha habilitado centenares de refugios y ha desplegado equipos de emergencia en las áreas más vulnerables. Sin embargo, gran parte de la población sigue esperando en sus barrios. El miedo a perder sus propiedades y la falta de confianza en las evacuaciones han motivado a muchos ciudadanos a quedarse en sus hogares, a pesar de los riesgos extremos que implica el avance del huracán. Las autoridades, por su parte, han intensificado los operativos de evacuación, pero de momento persiste el desafío de convencer a los ciudadanos de abandonar sus casas.

Mientras tanto, en Cuba, las autoridades también se preparan para el impacto. El mar ya comienza a picarse, y los preparativos en tierra son intensos. En las costas, las autoridades están siguiendo la posible llegada de inundaciones y daños estructurales. Aunque se mantiene un ambiente de calma tensa en la isla, la expectativa es que la tormenta se intensifique al acercarse. En el caso de Cuba, se han tomado medidas preventivas como la construcción de barricadas y el aseguramiento de viviendas, pero también existe una preocupación por la gran cantidad de turistas que se encuentran en la isla.

Desde el aire, los cazatornados estadounidenses realizan misiones en el ojo del huracán, tomando imágenes y datos sobre su trayectoria. Los pilotos han informado sobre condiciones extremadamente peligrosas, con vientos récord que dificultan las maniobras. Melissa ha puesto a prueba la capacidad de los aviones diseñados para soportar huracanes, y aunque la misión sigue siendo muy importante, algunos vuelos han tenido que ser abortados por la fuerza descomunal del huracán.

La llegada de Melissa es inminente, y mientras la tormenta continúa avanzando, la preparación en Jamaica y Cuba se intensifica. Ambas islas enfrentan desafíos logísticos para proteger a sus habitantes y, aunque las autoridades están haciendo todo lo posible para minimizar los daños, el riesgo sigue siendo altísimo.