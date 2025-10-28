Un huracán de categoría 5, como el que representa Melissa, es un fenómeno de una magnitud catastrófica

España despierta con las primeras heladas mientras el Caribe se prepara para el impacto devastador del huracán Melissa

El Huracán Melissa continúa avanzando hacia Jamaica, con vientos que podrían superar los 400 km/h. Este ciclón ha alcanzado la máxima categoría en la escala Saffir-Simpson, lo que lo convierte en una amenaza extremadamente peligrosa para las zonas que se encuentran en su trayectoria.

Las autoridades de Jamaica han comenzado a implantar medidas de evacuación y protección, mientras se alistan los equipos de rescate para enfrentar lo que podría ser una tragedia de gran magnitud.

Los cazatornados estadounidenses, que se adentran en el ojo de los huracanes para obtener datos, han estado siguiendo de cerca a Melissa. Las imágenes que han capturado, que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, evidencian el poder destructivo de la tormenta.

Aunque no todo ha salido según lo planeado. Uno de los aviones utilizados en estas misiones ha experimentado graves problemas por las extremas condiciones del huracán, a pesar de ser vehículos preparados para este tipo de situaciones.

Un huracán de categoría 5, como el que representa Melissa, es un fenómeno de una magnitud catastrófica. Los vientos en este tipo de tormentas superan los 400 km/h y son capaces de destruir por completo todo lo que se encuentra a su paso. Las casas pueden ser arrancadas de sus cimientos, los árboles caen, y las inundaciones se convierten en un desastre total.

En la escala Saffir-Simpson, los huracanes de categoría 1 son los menos agresivos, con vientos de hasta 153 km/h, provocando solo daños menores en árboles y arbustos. Los de categoría 2, con vientos de hasta 177 km/h, causan daños más significativos en tejados y ventanas. Los de categoría 3, a partir de los 200 km/h, provocan daños estructurales y grandes inundaciones. Los huracanes de categoría 4, con vientos de 250 km/h, causan daños graves en infraestructuras y desplome de tejados.

La preparación en Jamaica y otras islas del Caribe es muy importante para salvar vidas ante la magnitud de este desastre. Las evacuaciones preventivas, los refugios de emergencia y la coordinación de recursos son esenciales en estos momentos. La región enfrenta un reto monumental, y es urgente que todos los recursos disponibles se utilicen para mitigar el impacto de este huracán.

Este acontecimiento nos recuerda la vulnerabilidad de nuestras comunidades frente a la furia de la naturaleza causada por el cambio climático, y la importancia de estar preparados para fenómenos de esta magnitud.