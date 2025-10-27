De las heladas castellanas al huracán tropical: el planeta muestra, una vez más, sus extremos meteorológicos en apenas unas horas de diferencia.

El frío: ¿llega para quedarse?

La madrugada de este lunes ha dejado la primera noche realmente gélida del otoño en España. En buena parte del país, especialmente en la mitad norte, los termómetros han caído por debajo de cero, obligando a los madrugadores a sacar los abrigos.

“Abrigo más que necesario a primeras horas de la mañana, con heladas en muchos puntos”, informa el meteorólogo Eduardo Avión, confirmando que el frío ha llegado con fuerza. En los Pirineos, el termómetro descendía hasta los seis grados bajo cero, mientras que en Castilla y León, localidades como Cuéllar (Segovia) registraban mínimas de -4 ºC. En Cuenca, el termómetro apenas marcaba un grado positivo, y en Madrid, el amanecer dejaba una mínima de cuatro grados.

Solo Andalucía y el archipiélago canario se libraban del frío intenso, con valores más templados, entre 15 y 16 grados, gracias a la presencia de nubes. En el Mediterráneo, las mínimas rondaban los diez grados.

Sin embargo, este episodio invernal será breve. La próxima noche todavía tendremos un ambiente gélido, pero a partir del miércoles los vientos atlánticos traerán temperaturas hasta diez grados más altas. Eso sí, el aumento térmico llegará acompañado de lluvias.

Nos esperan muchas lluvias, se abren las puertas del Atlántico y se retira el anticiclón. El primer frente llegará a Galicia, y el miércoles será una jornada de paraguas en todo el país. Los pronósticos apuntan a precipitaciones abundantes durante jueves, viernes, sábado y domingo, especialmente en Galicia, Castilla y León, Extremadura y el oeste de Andalucía, donde podrían acumularse importantes cantidades de agua.

El huracán Melissa pone en alerta al Caribe

Mientras España lidia con las heladas y las lluvias, el Caribe enfrenta una amenaza mucho más grave: el huracán Melissa, que ya ha alcanzado la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson.

“Actualmente ya es categoría cinco, con vientos de más de 260 kilómetros por hora”, explicaba Avión. El ciclón se mantiene casi estacionado al sur de Jamaica, avanzando lentamente hacia el norte, y su paso será devastador: en la isla podrían caer hasta 700 litros por metro cuadrado durante las próximas horas.

Después de cruzar Jamaica esta madrugada, Melissa se dirigirá hacia el este de Cuba, donde podrían acumularse hasta 500 litros por metro cuadrado. Aunque el huracán perderá fuerza al desplazarse hacia el norte, las próximas 48 horas serán críticas.

La situación ya ha dejado un trágico balance en el Caribe: tres fallecidos en Haití, uno en República Dominicana, un desaparecido y más de mil desplazados. En Jamaica, donde ya se siente el impacto de los vientos y el oleaje, el gobierno ha iniciado evacuaciones masivas.

Las imágenes que llegan desde la isla son reveladoras: tiendas vacías, largas colas en gasolineras y tablones de madera cubriendo ventanas. En muchas ciudades, los militares patrullan las calles, y cientos de personas buscan refugio en zonas del interior.

El gobierno jamaicano ha dispuesto autobuses gratuitos y refugios de emergencia, aunque algunos habitantes de la capital se resisten a abandonar sus casas. Suenan las alarmas en Jamaica mientras Melissa se aproxima lentamente, pero con una fuerza destructora inédita en los últimos años.

