Los efectos del temporal Benjamín ya se notan en el norte de España

En España ya se aprecia el rastro de la borrasca Benjamín, que está dejando un fuerte temporal marítimo y de viento en buena parte del país. Al menos catorce comunidades autónomas están en alerta por fuertes vientos y mala mar, especialmente en el este y en la costa cantábrica.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este viernes el temporal marítimo activará los avisos en seis provincias del norte peninsular: Guipúzcoa, Vizcaya, A Coruña, Lugo, Cantabria (litoral cántabro) y el Principado de Asturias (litorales occidental y oriental). En estas zonas se espera mar combinado del noroeste con olas de entre 4 y 5 metros, aunque en algunos puntos, como en el País Vasco, han alcanzado los 8 metros.

Fuertes vientos dejan numerosas incidencias en el País Vasco

En el País Vasco, el viento está golpeando con mucha fuerza. La costa de Donostia ha permanecido en aviso rojo por oleaje hasta las once de la mañana; al mediodía, el nivel se ha reducido a naranja pero hay que tener mucho cuidado con las olas pese a la baja mar.

Esta borrasca ha dejado en Euskadi rachas huracanadas que han superado los 150 kilómetros por hora. Han tirado ramas y árboles, motos y hasta han partido semáforos. Estará activa una alerta amarilla hasta por lo menos las seis de la tarde por este fenómeno.

La borrasca Benjamín está dejando un reguero de incidencias en el País Vasco: vuelos cancelados, parques cerrados y decenas de carreteras cortadas por árboles caídos.

Los vecinos aseguran que el viento hace casi imposible caminar. "Nos tenemos que ir sujetando unas a otras, como los niños de preescolar", comenta una vecina. Mientras hay quien disfruta con las imágenes poco habituales que está dejando: "lo de la arena es... ¡parece que estás en el desierto!", comenta otra, muy emocionada.

El temporal en el Cantábrico y viento en el este de la península

Este fortísimo temporal está afectando a todo el litoral cantábrico.

En Santander, el escenario es muy parecido: enormes olas que dejan todo un espectáculo visual. "El mar así es un gusto, una maravilla", dicen los valientes ciudadanos que han salido para disfrutar la exhibición del agua cántabra.

En la capital de Cantabria también están bajo alerta naranja por fuentes vientos. El vendaval ha dejado paseos y parques cerrados, vallas tiradas, más árboles en el suelo y operarios que trabajan por retirarlos.

En el este peninsular, los efectos del viento también se hacen notar. En Sabadell, el viento está superando los 70 kilómetros por hora. Aquí también se repite la misma imagen: ramas por el suelo y señales de tráfico tambaleándose.

El contraste entre el temporal del norte y el bochorno del sur

Mientras el norte y el este peninsular sufren el impacto de Benjamín, el sur del país experimenta una situación completamente distinta, a la vez que atípica para esta época del año: temperaturas anormalmente altas para la época, con máximas de hasta 33ºC en Málaga.

La AEMET explica que la Península sigue bajo la influencia de la circulación atlántica, que aporta humedad y nubosidad, junto con un frente estacionario en el centro-oeste peninsular que deja cielos cubiertos y lluvias en amplias zonas.

En cambio, en el tercio sur peninsular predominan los cielos despejados y un ambiente casi veraniego. Las temperaturas máximas subirán en Andalucía, Galicia y la meseta Norte, mientras que bajarán ligeramente en el resto. También se preveén heladas débiles, que serán dispersas en el Pirineo y aisladas en montañas del extremo norte.

Por su parte, en Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas y posibilidad de lluvias débiles en las más occidentales, mientras que el sur permanecerá con escasas nubes. En Baleares, el viento rolará a sur, mientras que en Canarias soplará del norte.

Los vientos, de componente sur y oeste, soplan con fuerza moderada a fuerte en el Cantábrico y el Ampurdán, con rachas intensas en ambas mesetas y el litoral mediterráneo norte.

Esta borrasca mantendrá en alerta a 14 comunidades con rachas de viento muy fuertes, oleaje, lluvias y contrastes térmicos extremos entre el norte azotado por el temporal y el sur que vive un inesperado episodio de calor.